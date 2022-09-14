



McDonald's закроет рестораны в день похорон Елизаветы II

McDonald's закроет все свои рестораны в Великобритании в понедельник, 19 сентября, когда будут хоронить королеву Елизавету II.



Рестораны будут закрыты в знак уважения к королеве Елизавете II, сообщает ВВС.



"В честь Ее Величества королевы Елизаветы II и для того, чтобы все в McDonald’s могли отдать дань уважения, наши рестораны по всей Великобритании будут закрыты с полуночи до 17:00 в понедельник, 19 сентября", - говорится в заявлении компании.



Доставка также будет доступна только после 17:00.



В Великобритании насчитывается около 1300 ресторанов быстрого питания McDonald's.