



Матрица реальна: На вирусном видео женщина выглядит застывшей во времени

В TikTok опубликовали видео, на котором видно, как женщина полностью замирает на полпути, пока вокруг нее проезжают машины. Она стоит совершенно неподвижно, и лишь через несколько секунд после этого, она продолжает свою прогулку.



Клип был впервые опубликован в среду, 12 июля, и набрал десятки тысяч просмотров. Однако многие сомневаются в его подлинности.



Слышно, как мужчина, снимающий видео, говорит: “Почему она замерзла? Какого хрена!”



Подпись к вирусному видео гласит: “Она была такой минуту назад”. Многие комментаторы были совершенно сбиты с толку странным видео. Один комментатор заметил: “Ветер даже не шевелит ее одежду или волосы, а просто полностью застыл”. Другой добавил: “Она отключилась на секунду”. Третий пошутил: “У нее был плохой Wi-Fi”. Еще один сказал: “Иногда мне кажется, что мы перенеслись в другое измерение”.



Хотя многими видео было встречено скептически, оно все же набрало колоссальные 468 000 лайков. Клипом поделились более 8 000 раз и добавили в закладки 34 000 раз.