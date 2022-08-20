



Матеуш Моравецкий поддержал премьера Финляндии в борьбе за право на вечеринки

"У премьер-министра есть причина для радости, потому что Финляндия вступила в НАТО. И если по этому поводу премьер-министр Финляндии выпила немного водки Finlandia и из-за этого затанцевала, то в этом нет ничего страшного ", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, когда его спросили о видеоролике.



Видеоклип, на котором 36-летняя Марин танцует на вечеринке с известными финскими влиятельными лицами и артистами, начал распространяться в социальных сетях на этой неделе, а затем был опубликован в СМИ в Финляндии и за рубежом.



В пятницу Марин прошла тест на наркотики после высказываний ее коллег из оппозиции о том, что она была "под кайфом".



Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Интернете: некоторые критикуют Марин за якобы безответственное поведение, в то время как другие видят потенциальный рост популярности 36-летнего премьер-министра.

