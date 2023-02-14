



Мать Костомарова: данные об ампутации кистей рук - фейк

Мать российского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова опровергла информацию СМИ о том, что спортсмену ампутировали руки до кистей.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



"И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время", — сообщила Валентина Костомарова.



Ранее была распространена информация о том, что Костомаров перенес вторую сложную операцию. Однако Telegram-канал Mash сообщил, что ему ампутировали только несколько пальцев на обеих руках, а данные об ампутации обеих кистей является фейком.

