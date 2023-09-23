



Мать Бекхэма была против его отношений с Викторией: в чем причина

Netflix представил первые кадры сериала о жизни Дэвида и Виктории Бекхэм. В тизере документального фильма мать футболиста Сандра Вест рассказала о том, что была против отношений сына с певицей из Spice Girls.



Сандра выразила свои опасения по поводу романа с Викторией, переживая, что это отвлечет Дэвида от карьеры.



"Мы боялись, что он потеряет все, ради чего работал, потому что футбол всегда был на первом месте, а потом внезапно все изменилось»", – рассказала она.



Однако пара продолжила встречаться и уже отметила 24-ю годовщину свадьбы. Сейчас у супругов четверо детей – 24-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 18-летний Круз и 12-летняя Харпер.