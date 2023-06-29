



Массовая смерть детей: в Индии фирма продавала токсичные сиропы от кашля

Индийский производитель сиропов от кашля использовал токсичный ингредиент промышленного класса. В 2022 году сиропом отравились 19 детей.



Компания Marion Biotech купила ингредиент - пропиленгликоль (PG) - у трейдера Maya Chemtech India. Однако у Maya не было лицензии на продажу материалов фармацевтического качества, и, по словам источника в фирме, осведомленного о расследовании Marion, она "занималась только промышленными веществами".



"Мы не знали, что Marion собирается использовать промышленное вещество для изготовления сиропов от кашля. Нам не говорят, где используется наш материал", - сказал источник Reuters на правах анонимности.



В ходе расследования установлено, что Marion также не проверяла этот ингредиент перед тем, как использовать его в сиропах, экспортируемых в Узбекистан.



Индийские правила в отношении лекарственных средств и косметики гласят, что производители несут ответственность за обеспечение безопасности используемых ими ингредиентов.



По словам источника в компании, Maya не предъявлены обвинения, но расследование продолжается. Известно, что дело расследуется федеральными органами по борьбе с наркотиками.



Marion, которая занимается фармацевтическими препаратами, растительными и косметическими продуктами, ранее отрицала какие-либо правонарушения. Ни компания, ни регулятор по наркотикам Индии, ни Министерство здравоохранения не ответили Reuters на запросы, чтобы прояснить ситуацию.



Анализ, проведенный в 2022 году Министерством здравоохранения Узбекистана, показал, что производимые Marion сиропы от кашля, Амбронол и ДОК-1 Макс, содержат недопустимое количество токсинов диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые используются в продуктах, не предназначенных для потребления в пищу человеком.



Стоит отметит, что в Узбекистане в январе арестовано четверо человек в связи с 19 смертями. Reuters не смог установить статус расследуемого дела, но известно, что арестованы двое руководителей компании, которая импортировала вещества Marion.



Вместе с тем, в Минздраве Узбекистана не ответили на вопрос о возможных наказаниях.



По словам экспертов по фармацевтическому производству, недобросовестные производители использовали опасные для жизни вещества в качестве заменителя дорогим компонентам лекарства, поскольку они намного дешевле.



Исследования показали, что 22 ингредиента сиропов, произведенных Marion, были "фальсифицированными и поддельными".



Власти штата Уттар-Прадеш, где базируется Marion, аннулировали лицензию компании в марте этого года. Полиция арестовала трех сотрудников компании и выдала ордера на арест еще двух директоров. По словам офицера полиции штата Уттар-Прадеш Виджая Кумара, трое сотрудников были освобождены под залог.



Другие трагические случаи



Помимо 19 смертельных случаев в Узбекистане, по меньшей мере 70 детей умерли в Гамбии в 2022 году после приема сиропов от кашля, произведенных другой компанией в Индии.



Кроме этого, испорченные сиропы от кашля, произведенные в Индонезии, также были связаны со смертью более чем там 200-т детей.



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