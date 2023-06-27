



Массовая драка в России: 300 рабочих подрались из-за очереди в столовую

В Иркутской области России произошла массовая драка рабочих из Средней Азии. Согласно информации российского Telegram-канала Shot, около 300 вахтовиков из Таджикистана и Киргизии не смогли поделить места в очереди в столовую.



Отмечается, что массовая потасовка произошла в Ковыктинском газоконденсатном месторождении, которое расположено на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов.



Конфликт начался из-за того, что кто-то из приезжих в Россию на заработки попытался пройти без очереди. После обеда граждане Киргизии подошли к временному жилью оппонентов и продолжили драку.



Сообщается, что самыми активными в массовой драке были девять человек с обеих сторон. Мигрантов отправили в медпункт с травмами различной степени тяжести: ранами головы, сотрясением головного мозга, ушибами.



Сотрудники российской полиции разбираются в деталях массовой драки. Кроме того, об инциденте между мигрантами сообщили в представительство МИД в Иркутске.





