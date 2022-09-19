



Масштабная распродажа в DOLCE DIVANI

Более 18 лет мебельный дом DOLCE DIVANI является важнейшим представителем эксклюзивной итальянской и европейской мебели. Не только прозрачная система ценообразования и высочайший уровень качества материалов отличает DOLCE DIVANI от других магазинов. Безупречный вкус и чуткое следование стилю, к которому не часто прислушиваются представители индустрии в стране - вот, что делает салон уникальным.

“Мы долго готовились к очередному расширению и наконец можем объявить, что филиал в Ришон ле-Ционе из магазина в 1000 кв.м превратился в грандиозный салон 2300 кв.м. В связи с этим и, конечно, с наступающими праздниками, мы объявляем распродажу, которая бывает только раз в году!” - объясняет управляющий филиалом Тимур Шавит.



Действительно, цены на выставочные предметы (те, что находятся непосредственно в залах салона) снижены до 60%. Например, роскошный диван PLAZA сейчас со скидкой стоит всего 12, 900 шек. (вместо 19,900 шек)*.

Производство: Италия

Электрическое раздвигающееся кресло

Прежняя цена: 19, 900 шек. Цена со скидкой: 12,900 шек (на ткань категории M).

Производство: Италия

100% кожа

Прежняя цена: 19, 900 шек. Цена со скидкой: 12,900 шек (на ограниченную палитру цветов).

Стиль: модерн

Возможность разложить: есть

Металлические ножки и керамическая поверхность

Возможность разложить: нет