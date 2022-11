Маска раскритиковали за попустительство к разжиганию ненависти в Twitter

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон раскритиковал владельца Twitter Илона Маска за то, что тот не смог пресек разжигание ненависти в соцсети.

Таким образом он прокомментировал ответ одного из пользователей, который заявил, будто Холокоста никогда не было.

"Твитосфера без четких правил поведения и этики быстро станет очень неприятным местом для большинства из нас", — сказал Нахшон.

That’s the kind of disturbing messages I’ve been receiving lately on Twitter. For many extremists, the freedom of speech is simply the freedom to spew venom. A Twitosphere without clear rules of conduct and ethics will become quickly a very unpleasant place for most of us… pic.twitter.com/2lVEGSmQrJ