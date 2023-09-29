



Маск: я не антисемит, а, по сути, еврей

Американский миллиардер Илон Маск ответил на критику со стороны еврейских организаций о том, что он является антисемитом.



"Мне известен такой старый стереотип, например: "У меня есть друг-еврей. У меня нет друга-еврея". Я думаю, наверное, что у меня в два раза больше друзей-евреев, чем друзей-неевреев. Вот почему мне нравится думать, что я, по сути, сам еврей", - сказал он.



Маск добавил, что у ряда его друзей-евреев нет детей, потому он посоветовал им заводить потомство. Что примечательно, сокращение численности население является частой темой, которую он обсуждает.



"Это невероятно умные и талантливые люди. У них большое сердце. Их должно быть больше в мире. Просто сделайте это ради человечества", - добавил он.