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Маск выставит на аукцион вывески Twitter и другие вещи после ребрендинга
10.08.2023 15:01 Ирина Демьянова

Маск выставит на аукцион вывески Twitter и другие вещи после ребрендинга

Илон  Маск выставляет на продажу культовые знаки с логотипом Twitter и другие памятные вещи компании после ребрендинга платформы социальных сетей, пишет Standard.co.uk.

Аукцион, указанный на веб-сайте Heritage Global Partners, называется “Ребрендинг Twitter: онлайн-аукцион с памятными вещами, произведениями искусства, офисными активами и многим другим!”

В список из 584 предметов входят птичья клетка, многочисленные логотипы компаний и картина Барака Обамы , написанная маслом .

Селфи Эллен ДеДженерес с "Оскара" 2014 года — еще одна картина, выставленная на продажу на аукционе.

Другие предметы включают диджейскую будку, стулья, неоновые вывески и музыкальное оборудование.

Начальная ставка на каждый предмет начинается с 25 долларов, а аукцион должен начаться 12 сентября и закончиться через два дня.

 

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