



Маск выставит на аукцион вывески Twitter и другие вещи после ребрендинга

Илон Маск выставляет на продажу культовые знаки с логотипом Twitter и другие памятные вещи компании после ребрендинга платформы социальных сетей, пишет Standard.co.uk.



Аукцион, указанный на веб-сайте Heritage Global Partners, называется “Ребрендинг Twitter: онлайн-аукцион с памятными вещами, произведениями искусства, офисными активами и многим другим!”



В список из 584 предметов входят птичья клетка, многочисленные логотипы компаний и картина Барака Обамы , написанная маслом .



Селфи Эллен ДеДженерес с "Оскара" 2014 года — еще одна картина, выставленная на продажу на аукционе.



Другие предметы включают диджейскую будку, стулья, неоновые вывески и музыкальное оборудование.



Начальная ставка на каждый предмет начинается с 25 долларов, а аукцион должен начаться 12 сентября и закончиться через два дня.



