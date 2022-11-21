



Маск восстановил аккаунт Канье Уэста: рэпер написал "шалом"

Илон Маск решил восстановить в Twitter аккаунт не только экс-президента США Дональда Трампа, но и рэпера Канье Уэста, отличившегося серией антисемитских заявлений.

В прошлом месяце его учетную запись забанили из-за угроз евреям.

Аккаунт был восстановлен 4 ноября и снова забанен после нового раунд антисемитских оскорблений.

В воскресенье Уэст вновь объявился в Twitter, написав: "Тестирование. Проверяю, разблокирован ли мой Твиттер".

В ответ Маск сказал ему: "Не убивай то, что ненавидишь, спаси то, что любишь".

Поняв, что его аккаунт разблокирован, рэпер с весьма однозначным намеком написал: "шалом", добавив подмигивающий смайлик.