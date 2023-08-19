



Маск: В X исчезнет возможность блокировать других пользователей

Пользователи X (Twitter) больше не смогут блокировать другие аккаунты. Владелец соцсети Илон Маск утверждает, что эта функция "не имеет смысла".



Об этом пишет Variety.



"Блокировка как функция будет удалена, за исключением частных сообщений", — написал Маск и добавил, что "[Она] не имеет смысла".



Блокировка в X помогает ограничивать контакт с нежелательными аккаунтами. Заблокированные учетные записи не могут видеть сообщения заблокировавших их и отвечать на них.



Вместо блокировки Маск предложил пользователям X использовать функцию отключения звука. Однако кнопка mute просто удаляет из ленты сообщения определенного аккаунта, не отменяя подписки и не блокируя его. Отключенный аккаунт все еще может просматривать общедоступные сообщения на X и отвечать на них.

