



Маск угрожает передать аккаунт американского радио другим

Согласно заявлению журналистов NPR, 2 мая Илон Маск пригрозил передать аккаунт NPR в Twitter "другой компании", если медиа-организация не начнет снова твитить, пишет ArsTechnica.



В "неожиданном электронном письме" репортеру NPR Бобби Аллину Маск написал: "Итак, собирается ли NPR снова начать писать в Twitter, или нам следует передать @NPR другой компании?", – говорится в статье Аллина на сайте NPR.



Аллин отметил, что переназначение аккаунта NPR только за то, что он не твитит, будет противоречить политике компании по неактивным аккаунтам, которая предполагает, что неактивность "основывается на входе в систему", а не на публикации твитов. Хотя аккаунты "могут быть удалены навсегда из-за длительной неактивности", политика предполагает, что пользователи могут поддерживать свои аккаунты активными, просто входя в систему по крайней мере раз в 30 дней.



"Маск не ответил на вопрос, планирует ли он изменить определение неактивности на платформе, и он отказался сказать, что стало причиной его новых вопросов об отсутствии участия NPR в Twitter", – пишет Аллин.



Этот шаг противоречит другому пункту политики Twitter, который говорит: "Финансируемые государством медиа-организации с редакционной независимостью, такие как BBC в Великобритании или NPR в США, не определяются как аффилированные с государством СМИ для целей этой политики".

Отметим, что NPR получает менее 1% своего годового финансирования от правительства США. Остальные средства поступают из пожертвований и других источников, не связанных с государством. NPR объявила, что Twitter "принимает меры, которые подрывают доверие к нам, неправдиво намекая на то, что мы не редакционно-независимы".



Еще перед тем, как была удалена отметка о финансировании правительством, генеральный директор NPR Джон Лэнсинг заявил, что он не уверен, вернется ли NPR в Twitter, даже если Маск удалит метку.



“Я потерял веру в процесс принятия решений в Twitter. Мне нужно время, чтобы понять, можно ли снова доверять Twitter”, - говорит Лэнсинг.



В статье Бобби Аллина отмечается, что предоставление "созданных аккаунтов третьим лицам создает серьезный риск выдачи себя за другого и может поставить под угрозу репутацию компании". Если это признак того, что ждет пользователей в будущем, то в скором времени мы можем увидеть еще более стремительное отступление медиа-организаций и других брендов, которые не сочтут, что это стоит риска.



Бобби Аллин также пишет, что после публикации его статьи, Маск прислал еще одно электронное письмо. Оно содержало всего два слова: "Ты отстой" ("You suck").



