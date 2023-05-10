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Маск: Twitter удаляет старые аккаунты и освобождает их имена пользователей
10.05.2023 00:37 Ирина Демьянова

Маск: Twitter удаляет старые аккаунты и освобождает их имена пользователей

Twitter очищает неактивные аккаунты на своей платформе, что может освободить несколько долгожданных имен пользователей.

Об этом владелец компании Илон Маск сообщил 8 мая.

По его словам, компания очищает учетные записи, вообще не действовавшие в течение нескольких лет, а также предупреждает пользователей, что результат очистки может привести к снижению количества подписчиков пользователей. Это то, что может быть более заметным на старых аккаунтах Twitter, чьи владельцы собрали большое количество подписчиков в первые дни Twitter как социальной сети.

Маск также уточнил в ответ на вопрос о доступности имен пользователей: многие имена пользователей должны стать доступными в результате этого шага. Однако он не уточнил, как пользователи смогут получить эти имена пользователей, кроме обычного метода создания новой учетной записи с определенным именем.

 

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