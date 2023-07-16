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Маск строит стеклянный дом на территории завода Tesla, - WSJ
16.07.2023 03:27 Ирина Демьянова

Маск строит стеклянный дом на территории завода Tesla, - WSJ

Американский миллиардер Илон Маск строит себе здание на территории завода по производству электромобилей Tesla, сообщает WSJ.

По словам источников, у компании появился сверхсекретный Проект 42. Он предусматривает создание здания со стеклянными стенами недалеко от штаб-квартиры компании Tesla возле города Остин в Техасе.

 Журналисты обнаружили концепцию строительства с шестиугольным зданием с заводом Tesla на заднем плане.

"На других визуализациях была изображена большая стеклянная коробка, напоминающая магазин Apple на Пятой авеню на Манхэттене, с жилой зоной, включающей спальни, ванные комнаты и кухню. На некоторых планах здания был даже водопад и приближающийся концепт автомобиля Tesla Cybertruck. Среди людей, близких к проекту, даже ходили слухи, что это будет музей, а не дом. Или что само здание будет включать в себя музей", - заявил инсайдер изданию.
 

 

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