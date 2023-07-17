



Маск: Рекламные доходы Twitter упали наполовину

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что денежный поток компании остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.



Об этом пишет Reuters.



Маск написал, что Twitter не заметил рост доходов от рекламы, который ожидали в июне, добавив, что "июль немного перспективнее". По словам Маска, Twitter Spaces также еще не приносил доходов.



Пока непонятно, какой термин имел в виду Маск, когда писал о падении доходов от рекламы на 50%. По его прогнозам, в 2023 году Twitter должен получить доход в $3 миллиарда по сравнению с $5,1 миллиарда в 2021 году.

