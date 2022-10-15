



Маск продолжает писать о Starlink в Украине и ядерных ракетах: новые твиты

Миллиардер Илон Маск продолжает публиковать в Twitter ответы по поводу ситуации в Украине и работы Starlink.

"Starlink - единственная система связи, по-прежнему работающая на фронте. Россия пытается ее уничтожить. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону", - написал Маск.

Не обошел он стороной и возможность нанесения Россией ядерного удара. По словам Маска, РФ может уничтожить Европу и США за полчаса и наоборот.

"Было бы безумством использовать это оружие, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации", - отметил он.