Маск призвал увеличивать население Земли
Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости продолжать добывать нефть и увеличивать население Земли.
В разговоре с AFP Маск озвучил самые серьезные проблемы мира на сегодняшний день.
"Я думаю, что нам действительно нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что в противном случае цивилизация упадет", - сказал он.
Кроме того, он отметил, что цивилизации также угрожает низкая рождаемость.
"Мы не хотим, чтобы рождаемость упала так низко, что мы просто в конце концов вымрем", - сказал Маск.
"По крайней мере рожайте достаточно детей, – добавил он. – Говорят, что цивилизация может умереть с треском, если у нас не будет достаточно детей, и это будет удручающее".