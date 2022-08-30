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Маск призвал увеличивать население Земли
30.08.2022 08:22 Александр Юзовский

Маск призвал увеличивать население Земли

Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости продолжать добывать нефть и увеличивать население Земли.

В разговоре с AFP Маск озвучил самые серьезные проблемы мира на сегодняшний день.

"Я думаю, что нам действительно нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что в противном случае цивилизация упадет", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что цивилизации также угрожает низкая рождаемость.

"Мы не хотим, чтобы рождаемость упала так низко, что мы просто в конце концов вымрем", - сказал Маск.

"По крайней мере рожайте достаточно детей, – добавил он. – Говорят, что цивилизация может умереть с треском, если у нас не будет достаточно детей, и это будет удручающее".

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