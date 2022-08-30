



Маск призвал увеличивать население Земли

Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости продолжать добывать нефть и увеличивать население Земли.



В разговоре с AFP Маск озвучил самые серьезные проблемы мира на сегодняшний день.



"Я думаю, что нам действительно нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что в противном случае цивилизация упадет", - сказал он.



Кроме того, он отметил, что цивилизации также угрожает низкая рождаемость.



"Мы не хотим, чтобы рождаемость упала так низко, что мы просто в конце концов вымрем", - сказал Маск.



"По крайней мере рожайте достаточно детей, – добавил он. – Говорят, что цивилизация может умереть с треском, если у нас не будет достаточно детей, и это будет удручающее".