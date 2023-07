Маск предложил Цукербергу помериться гениталиями: в сети уже есть фото-пародия

Трения между миллиардером Илоном Маском и Марком Цукербергом набирают обороты.



Владелец Twitter предложил главе корпорации Meta помериться гениталиями.



Сначала он обозвал конкурента "куколдом" - любителем наблюдать за сексом своего партнера с другим человеком.



"У меня член больше, чем у Цукерберга", - написано в одном из твитов аккаунта-пародии на Маска после того, как тот предложил помериться достоинствами.



Позже в сети даже показали карикатурное фото с огромным бананом вместо того самого органа, который лежит на линейке. В подписи язвительно желают конкуренту Маска удачи.



Все это происходит после того, как Маск предложил Цукербергу выйти на ринг, а тот согласился. До оскорблений владелец Tesla опустился после того, как его конкурент запустил аналог Twitter под названием Threads.

At this point, I can’t keep track of which account I’m tweeting from pic.twitter.com/32O70lWFrH — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 10, 2023

My dick is bigger than Zuck.



Please share the word. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 10, 2023