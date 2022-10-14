



Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter

Известный предприниматель Илон Маск попал под следствие федеральных властей в связи с его поведением в сделке по покупке компании Twitter за 44 миллиона долларов.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.



Хотя в документах говорится, что он находится под следствием, в нем не говорится, в чем именно заключалась цель расследований и какие федеральные власти их проводят.



Напомним, что Илон Маск выступил с предложением приобрести Twitter, но позже потребовал проверки данных, касающихся числа поддельных аккаунтов в соцсети. Маск утверждал, что Twitter занижает количество таких аккаунтов. Спустя некоторое время Маск объявил, что передумал покупать соцсеть. Компания Twitter обратилась в суд.



