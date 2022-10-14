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Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter
14.10.2022 07:58 Ольга Белозерова

Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter

Известный предприниматель Илон Маск попал под следствие федеральных властей в связи с его поведением в сделке по покупке компании Twitter за 44 миллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. 

Хотя в документах говорится, что он находится под следствием, в нем не говорится, в чем именно заключалась цель расследований и какие федеральные власти их проводят.

Напомним, что Илон Маск выступил с предложением приобрести Twitter, но позже потребовал проверки данных, касающихся числа поддельных аккаунтов в соцсети. Маск утверждал, что Twitter занижает количество таких аккаунтов. Спустя некоторое время Маск объявил, что передумал покупать соцсеть. Компания Twitter обратилась в суд. 

 

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