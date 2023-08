Маск подвел итоги несостоявшегося боя с Цукербергом

Американский миллиардер Илон Маск подвел итоги "эпопеи" вокруг сорванной, судя по всему, "битвы века" с Марком Цукербергом.



"Итоги боя: я пошутил о бое с Цукербергом. Затем он сказал: "отправь мне место". Италия любезно предложила Колизей. Цукерберг отказался. Я предложил его дом как "безопасное место". К сожалению, он был "путешествующим". Так где же он будет биться?" – написал Маск.



Ранее основатель Meta обозвал конкурента "несерьезным" и отказался от нашумевшей битвы. По словам предпринимателя, он намерен сосредоточиться на соревнованиях с теми людьми, которые будут относиться к спорту со всей серьезностью.

Fight Recap:



I joked on X about fighting Zuck



Zuck then said “SEND ME LOCATION”



Italy graciously offered a Colosseum



Zuck declined



I suggested his home as “safe space”



Tragically, he was ahem “traveling”



Is there anywhere he will fight?



https://t.co/gpcRLW49fv