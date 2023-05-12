



Маск объявил о назначении нового генерального директора Twitter

Илон Маск заявил в четверг, что нашел нового исполнительного директора Twitter, но не назвал имя человека. Wall Street Journal сообщил, что исполнительный директор Comcast CMCSA.O NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры о назначении на эту должность.



Маск написал в Twitter: "Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора X/Twitter. Она начнет работу примерно через 6 недель!".



Маск сказал, что в ближайшие несколько недель он перейдет на роль главного технического директора платформы социальных сетей.



Маск, занявший пост генерального директора Twitter в октябре, заявил в декабре, что уйдет с поста генерального директора, как только найдет "кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу". Он сказал, что затем возглавит команду разработчиков программного обеспечения и серверов Twitter.



Агентство Reuters сообщило после твита Маска, что Яккарино может стать кандидатом на пост руководителя Twitter, по словам одного из руководителей Силиконовой долины и бывшего руководителя Голливуда, который говорил на условиях анонимности.



Яккарино, главный менеджер по продажам рекламы в NBCUniversal, взялf интервью у Маска на рекламной конференции в Майами в прошлом месяце. Яккарино не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.





