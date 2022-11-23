



Маск обвинил информагентство AP во лжи

Новый владелец Twitter обвинил Associated Press в распространении ложной информации.

Соответствующее заявление он сделал во время спора в соцсети.

Спор разгорелся по поводу блокировки пользователей с левыми взглядами в Twitter. В ответ на критику Маск сказал, что не трогает даже "крайне левые", к числу которых, судя по всему, он отнес AP.

"Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны", - сказал Маск.