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Маск обвинил информагентство AP во лжи
23.11.2022 02:30 Алина Груднева

Маск обвинил информагентство AP во лжи

Новый владелец Twitter обвинил Associated Press в распространении ложной информации. 

 
Соответствующее заявление он сделал во время спора в соцсети.
 
Спор разгорелся по поводу блокировки пользователей с левыми взглядами в Twitter. В ответ на критику Маск сказал, что не трогает даже "крайне левые", к числу которых, судя по всему, он отнес AP. 
 
"Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны", - сказал Маск.

Маск обвинил информагентство AP во лжи
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