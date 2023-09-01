



Маск обозвал дочь-трансгендера "коммунисткой", обвинив в этом школу

Миллиардер Илон Маск назвал свою дочь-трансгендера Вивиан Дженну Уилсон, которая не хочет иметь с ним ничего общего, "коммунисткой".



По данным британской газеты Daily Mail, основатель Tesla и SpaceX винит в ее промарксистских взглядах школу, которуя девушка посещала.



Автор биографии Маска Уолтер Айзексон отметил, что разлад с Вивиан принес миллиардеру “очень много боли”. В целом, он с оптимизмом относился к решению ребенка сменить пол. Однако его огорчило то, что Вивиан начала выражать промарксистские взгляды.



"Она вышла за рамки социализма, став коммунисткой, утверждая, что любой богач — это зло", — сказал Маск автору его биографии.



Вину за смену взглядов дочери-трансгендера миллиардер возложил на частную школу в Санта-Монике, обучение в которой стоит до 50 тысяч долларов в год. Представители Школы искусств и наук Crossroads не прокомментировали обвинения Маска.