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Маск о сериале по "Властелину колец": Толкин в гробу переворачивается
07.09.2022 06:43 Александр Юзовский

Маск о сериале по "Властелину колец": Толкин в гробу переворачивается

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал новый проект Amazon во вселенной "Властелина колец".

"Толкин перевернулся в гробу. Пока почти каждый мужской персонаж или трус, или придурок, или и то, и другое. Только Галадриэль смела, умна и мила", - написал Маск.

Джон Рональд Руэл Толкин - покойный автор произведения, которое легло в основу сюжета шоу.

Стоит отметить, что не все оказались согласны с позицией Маска и начали спорить с ним в соцсети.

Две серии шоу "Властелин колец: Кольца власти" вышли на минувшей неделе. Первый сезон будет включать в себя восемь серий. Последняя серия будет показана в октябре.

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