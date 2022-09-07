



Маск о сериале по "Властелину колец": Толкин в гробу переворачивается

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал новый проект Amazon во вселенной "Властелина колец".



"Толкин перевернулся в гробу. Пока почти каждый мужской персонаж или трус, или придурок, или и то, и другое. Только Галадриэль смела, умна и мила", - написал Маск.



Джон Рональд Руэл Толкин - покойный автор произведения, которое легло в основу сюжета шоу.



Стоит отметить, что не все оказались согласны с позицией Маска и начали спорить с ним в соцсети.



Две серии шоу "Властелин колец: Кольца власти" вышли на минувшей неделе. Первый сезон будет включать в себя восемь серий. Последняя серия будет показана в октябре.