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Маск намерен сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки
21.10.2022 08:55 Александр Юзовский

Маск намерен сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки

Американский миллиардер Илон Маск намерен сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании, о чем он заявил потенциальным инвесторам.

Согласно информации Washington Post, речь идет о сокращении 5,5 тысяч человек из 7,5 тысяч сотрудников.

Стоит отметить, что масштабные сокращения в компании ожидаются даже до перехода ее в руки маска, поскольку Twitter и так планировал сократить фонд заработной платы компании на 800 млн долларов.


 

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