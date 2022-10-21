



Маск намерен сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки

Американский миллиардер Илон Маск намерен сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании, о чем он заявил потенциальным инвесторам.



Согласно информации Washington Post, речь идет о сокращении 5,5 тысяч человек из 7,5 тысяч сотрудников.



Стоит отметить, что масштабные сокращения в компании ожидаются даже до перехода ее в руки маска, поскольку Twitter и так планировал сократить фонд заработной платы компании на 800 млн долларов.





