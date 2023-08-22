



Маск намерен изменить способ просмотра новостей в соцсети X

Илон Маск планирует удалить заголовки из новостных статей, опубликованных в соцсети X (Twitter), пишет Mirror.



В соцсети можно будет видеть сообщения, отображающие только изображение и URL-адрес статьи, и пользователям нужно будет написать любые слова, которыми они хотят поделиться, вместе с твитом.



Утверждается, что удаление заголовков направлено на освобождение места на временной шкале для показа большего количества сообщений, в то время как Маск, как говорят, хочет заставить журналистов писать свои статьи непосредственно на X.



В недавнем обновлении приложения X добавлена метка, показывающая URL-адрес веб-сайтов над изображениями общих статей. И несмотря на то, что рекламодатели выступают против изменения, Маск, не намерен отказываться от нее.



Предлагаемые новые правила для заголовков могут оказать огромное влияние на писателей, журналистов и других авторов, использующих заголовки для сбора трафика, сообщает Fortune .



Маск также должен лишить пользователей возможности блокировать других пользователей в приложении, утверждая, что он не верит в эту функцию, говорится в отчетах. Функция блокировки в X описывается как возможность, которая помогает пользователю контролировать, как он взаимодействует с другими людьми в приложении.



