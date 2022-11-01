



Маск и Twitter: заверения Еврокомиссии и возможность новых условий верификации

В сети появилась информация, будто Илон Маск намерен ввести в Twitter оплату за верификацию, повысив стоимость с $5 до $20 в месяц.

Соответствующую новость распространило издание The Verge со ссылкой на источник.

По данным издания, Маск хочет изменить платную подписку Twitter Blue, добавив больше возможностей. У уже верифицированного пользователя будет 90 дней на оформление платной подписки, чтобы не потерять синюю галочку возле ника.

Между тем, сам миллиардер заверил Еврокомиссию, что социальная сеть продолжит соблюдать европейские правила модерации контента. Касательно новых условий верификации он информацию пока не подтвердил.