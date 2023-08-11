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Маск договорился о месте для поединка с Цукербергом
11.08.2023 16:10 Ирина Демьянова

Маск договорился о месте для поединка с Цукербергом

Американский миллиардер Илон Маск договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с Марком Цукербергом.

 Об этом Маск сообщил в своей соцсети X (Twitter).

В кадре будет "древний Рим", подчеркнул Илон Маск, но не уточнил, где это будет. 

"Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они cогласились на эпическое место", - написал Маск.

Поединок будут транслировать в прямом эфире в соцсетиБой между Маском и Цукербергом будут транслироваться в прямом эфире на X и Meta.
 


 

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