Маск договорился о месте для поединка с Цукербергом
Американский миллиардер Илон Маск договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с Марком Цукербергом.
Об этом Маск сообщил в своей соцсети X (Twitter).
В кадре будет "древний Рим", подчеркнул Илон Маск, но не уточнил, где это будет.
"Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они cогласились на эпическое место", - написал Маск.
Поединок будут транслировать в прямом эфире в соцсетиБой между Маском и Цукербергом будут транслироваться в прямом эфире на X и Meta.