



Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов в Twitter

Twitter "скоро" освободит никнеймы 1,5 млрд учётных записей, написал владелец соцсети Илон Маск. Он уточнил, что речь идёт об удалении аккаунтов без твитов и без входа в систему "в течение многих лет".

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Неясно, какой конкретно срок имеет в виду владелец социальной сети. В ноябре Маск в ответ на вопрос пользователя, может ли он удалить аккаунты, неактивные в течение 15 лет, написал "это будет".Во втором квартале 2022 года Twitter отчитался о 237,8 млн монетизируемых ежедневных пользователей. Это активные аккаунты, которым показывается реклама.Также Маск написал, что Twitter работает над обновлением ПО, чтобы пользователи могли видеть "настоящий статус своих акканутов": находятся ли они под "теневым баном", что стало причиной этого и как оспорить решение.