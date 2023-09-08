



Маша официально по документам им никто: Получит ли внучка Зайцева наследство

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. С тех пор прошло четыре месяца, но до сих пор в семье нет покоя. Официально у кутюрье был единственный сын Егор, но на звездное наследство претендуют еще несколько человек. О некоторых из них услышали совсем недавно, но каждый настаивает, что был лучшим другом Вячеслава Михайловича.



На имущество Зайцева претендует манекенщик Эдуард Кривенко и его соратник по Дому моды Александр Романов. При этом сам мэтр, по словам Головина, хотел оставить все внучке Марусе. Но была ли зафиксирована его воля в завещании – неизвестно.



“Он собирался писать завещание, буквально за несколько дней до смерти. Но не успел. А я точно знаю, что он все планировал отписать внучке Маше. В том числе усадьбу в Каблуково, где жил долгие годы. Я знаю, что за пару дней до смерти Вячеслав Михайлович звонил Маше, хотел сказать ей это. А она не ответила. Ну, собственно, как всегда. Все, что могли, от деда они получили, а теперь зачем отвечать? Старый, больной, кому он нужен”, – рассказал Николай Головин.



Дело в том, что по закону Маша не является наследницей первой очереди. На все имущество модельера может претендовать только Егор Зайцев.



“Маша официально по документам никто им. Она юридически не докажет родство. Егор не стал устанавливать отцовство, с ее матерью он не был в браке. Не стал оформлять документы тогда, сейчас точно не будет. Зачем ему сейчас лишний претендент на наследство? У них своеобразные отношения. Я Марусю знаю с 2003 года, она ни разу Егора папой не называла – только Егором”, – сообщил Головин.



Известно, что в настоящий момент дела в модном Доме Зайцева идут не самым лучшим образом. У предприятия есть большие долги, но пока империя В остается на плаву. Впрочем, будущее компании пока туманно, как и будущее усадьбы Каблуково.

