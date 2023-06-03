



Mash: ресторанный бизнес больно ударил Собчак по карману

Ресторанный бизнес, в который вложилась российская журналистка Ксения Собчак, понес убытки.



По данным Telegram-канал Mash, только в прошлом году теледива якобы лишилась около 20 млн рублей.



По словам источников, причиной послужил недостаточный доход. Уточняется, что убыточным оказалось открытое в центре Москвы well-being бистро SHE на Большой Никитской улице понесло убытки, которые превысили 250 тысяч рублей.



В него Собчак вложилась совместно с бизнесменом Борисом Зарьковым. Уникальность заведения заключалась в том, что меню придумывал искусственный интеллект.



Еще одним убыточным бизнесом росСМИ называют ресторан "Фиш" в российской столице, от которого журналистка имеет 5%. В прошлом году убытки составили более чем 19,5 млн рублей.



"Если заняться математикой, то выходит, что рестораторство ударило по кошельку ведущей приблизительно на 1 миллион 125 тысяч рублей", - резюмирует Mash.

