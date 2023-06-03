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собчак
03.06.2023 20:19 Алина Груднева

Mash: ресторанный бизнес больно ударил Собчак по карману

Ресторанный бизнес, в который вложилась российская журналистка Ксения Собчак, понес убытки.

По данным Telegram-канал Mash, только в прошлом году теледива якобы лишилась около 20 млн рублей.

По словам источников, причиной послужил недостаточный доход. Уточняется, что убыточным оказалось открытое в центре Москвы well-being бистро SHE на Большой Никитской улице понесло убытки, которые превысили 250 тысяч рублей.

В него Собчак вложилась совместно с бизнесменом Борисом Зарьковым. Уникальность заведения заключалась в том, что меню придумывал искусственный интеллект.

Еще одним убыточным бизнесом росСМИ называют ресторан "Фиш" в российской столице, от которого журналистка имеет 5%. В прошлом году убытки составили более чем 19,5 млн рублей.

"Если заняться математикой, то выходит, что рестораторство ударило по кошельку ведущей приблизительно на 1 миллион 125 тысяч рублей", - резюмирует Mash.
 

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