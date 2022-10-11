



Марти и Док снова вместе: актеры "Назад в будущее" вышли на сцену Comic Con

Актеры культовой трилогии фильмов "Назад в будущее" Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс вышли на сцену самого масштабного фестиваля комиксов и косплея Comic Con в Нью-Йорке.



С момента выхода саги прошло уже практически 40 лет и вот доктор Эммет Браун и Марти МакФлай вновь стоят рядом. Актеры встретились, чтобы присоединиться к дискуссии о кинотрилогии.



В прошлый раз актеры встречались на вечернем шоу Джимми Киммела в 2015 году.

