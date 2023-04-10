



Марш правых в Самарии: дорогу 505 перекроют между перекрестками Тапуах и Алон

Полиция объявила, что в рамках подготовки к маршу правых в Самарии дорога 505 будет закрыта для автомобильного движения между перекрестком Тапуах и перекрестком Алон с 08:30 до 18:00. Общественность просят использовать альтернативные маршруты, среди прочего, на дороге виноградников, которая соединяет перекресток Гидеон с шоссе 60.



Жителям Магдалема будет разрешено выезжать только в сторону перекрестка Алон и возвращаться с него. Прибытие на марш будет осуществляться на специальных автобусах, подготовленных организаторами мероприятия. Тем, кто приедет на личном транспорте, будет разрешена парковка при наличии свободного места возле населенного пункта Тапуах.