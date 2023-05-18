



Марш Флагов: тысячи демонстрантов собрались на площади перед Стеной Плача

Тысячи израильтян собрались на площади перед Стеной Плача в рамках Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима.



На площади была установлена специальная перегородка, чтобы обеспечить расширенное пространство для мужчин и женщин, пришедших на мероприятие.



Толпа размахивает флагами, танцует под религиозную и националистическую музыку. Пока что информация о столкновениях и провокациях не поступала.

