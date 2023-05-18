Марш Флагов: тысячи демонстрантов собрались на площади перед Стеной Плача
Тысячи израильтян собрались на площади перед Стеной Плача в рамках Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима.
На площади была установлена специальная перегородка, чтобы обеспечить расширенное пространство для мужчин и женщин, пришедших на мероприятие.
Толпа размахивает флагами, танцует под религиозную и националистическую музыку. Пока что информация о столкновениях и провокациях не поступала.
מצעד הדגלים בירושלים: ראשוני הצועדים כבר הגיעו לריקודים ברחבת הכותל, בינתיים ללא אירועים חריגים. הדיווח של @moyshis ב-#שבעעםאיילה pic.twitter.com/JzPX7Hri7R— כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2023