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Марш Флагов: тысячи демонстрантов собрались на площади перед Стеной Плача
18.05.2023 19:25 Алина Груднева

Марш Флагов: тысячи демонстрантов собрались на площади перед Стеной Плача

Тысячи израильтян собрались на площади перед Стеной Плача в рамках Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима.

На площади была установлена специальная перегородка, чтобы обеспечить расширенное пространство для мужчин и женщин, пришедших на мероприятие.

Толпа размахивает флагами, танцует под религиозную и националистическую музыку. Пока что информация о столкновениях и провокациях не поступала.
 

 

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