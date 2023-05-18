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Марш Флагов: ожидаются перебои в курсировании трамваев
18.05.2023 15:45 Алина Груднева

Марш Флагов: ожидаются перебои в курсировании трамваев

В период с 16:00 до 21:00 в Иерусалиме ожидаются перебои в курсировании скоростных трамваев.

Это произойдет в связи с Маршем Флагов по случаю Дня Иерусалима.

В частности, поезд в это время не будет курсировать между станцией Ammunition Hill и центральным вокзалом в обоих направлениях.

Компании "Эгед" и "Экстра" будут помогать с развозкой пассажиров. После окончания Марша Флагов и получения разрешения от полиции трамвай вновь начнет курсировать по расписанию.
 

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