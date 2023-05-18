



Марш Флагов: ожидаются перебои в курсировании трамваев

В период с 16:00 до 21:00 в Иерусалиме ожидаются перебои в курсировании скоростных трамваев.



Это произойдет в связи с Маршем Флагов по случаю Дня Иерусалима.



В частности, поезд в это время не будет курсировать между станцией Ammunition Hill и центральным вокзалом в обоих направлениях.



Компании "Эгед" и "Экстра" будут помогать с развозкой пассажиров. После окончания Марша Флагов и получения разрешения от полиции трамвай вновь начнет курсировать по расписанию.

