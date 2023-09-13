



Маркл пришлось оправдаться за опоздание на Игры непокоренных

Меган Маркл с опозданием присоединилась к принцу Гарри на Играх непокоренных и принесла за это извинения.



По данным британского таблоида The Sun, герцогиня Сассекская объяснила, что ей пришлось задержаться из-за детей, четырехлетнего Арчи и двухлетней Лилибет.



"Привет всем. Для меня так важно быть здесь, и мне очень жаль, что я немного опоздала. Мне пришлось потратить немного больше времени на то, чтобы малыши успокоились. Три молочных коктейля и отправка в школу. Я приземлилась всего пару часов назад и очень рада, что первое мероприятие, которое я могу провести, проходит здесь со всеми вами", - сказала Меган.



По ее словам, она не может дождаться, когда уже сумеет привести на Игры непокоренных своих детей.