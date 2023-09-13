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Маркл пришлось оправдаться за опоздание на Игры непокоренных
13.09.2023 12:09 Алина Груднева

Маркл пришлось оправдаться за опоздание на Игры непокоренных

Меган Маркл с опозданием присоединилась к принцу Гарри на Играх непокоренных и принесла за это извинения.

По данным британского таблоида The Sun, герцогиня Сассекская объяснила, что ей пришлось задержаться из-за детей, четырехлетнего Арчи и двухлетней Лилибет.

"Привет всем. Для меня так важно быть здесь, и мне очень жаль, что я немного опоздала. Мне пришлось потратить немного больше времени на то, чтобы малыши успокоились. Три молочных коктейля и отправка в школу. Я приземлилась всего пару часов назад и очень рада, что первое мероприятие, которое я могу провести, проходит здесь со всеми вами", - сказала Меган.

По ее словам, она не может дождаться, когда уже сумеет привести на Игры непокоренных своих детей.

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