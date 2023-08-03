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Марк Цукерберг заказывает в McDonald's огромные порции
03.08.2023 08:39 Наталья Богинская

Марк Цукерберг заказывает в McDonald's огромные порции

Основатель Facebook в Threads поделился тем, что он заказывает в McDonald’s, и количество еды в его заказе может вас шокировать.

Все началось с того, что сеть фаст-фуда опубликовала пост с вопросом: “Вы хотите что-нибудь от McDonald’s?”

Затем Марк прокомментировал пост, написав: “20 наггетсов, большая картошка фри, Oreo McFlurry, яблочный пирог и, может быть, чизбургеры на потом?”

Боец UFC Майк Дэвис ответил на заказ Марка, написав: “Вы тренируетесь! Никакого Макдональдса”.

Марк, который занимается джиу-джитсу, ответил, что сейчас он полностью сосредоточен на наборе мышечной массы

“Я не сбрасываю вес, поэтому мне нужно около 4000 калорий в день, чтобы компенсировать активность. И это так вкусно!”, – написал он.

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