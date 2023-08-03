



Марк Цукерберг заказывает в McDonald's огромные порции

Основатель Facebook в Threads поделился тем, что он заказывает в McDonald’s, и количество еды в его заказе может вас шокировать.



Все началось с того, что сеть фаст-фуда опубликовала пост с вопросом: “Вы хотите что-нибудь от McDonald’s?”



Затем Марк прокомментировал пост, написав: “20 наггетсов, большая картошка фри, Oreo McFlurry, яблочный пирог и, может быть, чизбургеры на потом?”



Боец UFC Майк Дэвис ответил на заказ Марка, написав: “Вы тренируетесь! Никакого Макдональдса”.



Марк, который занимается джиу-джитсу, ответил, что сейчас он полностью сосредоточен на наборе мышечной массы



“Я не сбрасываю вес, поэтому мне нужно около 4000 калорий в день, чтобы компенсировать активность. И это так вкусно!”, – написал он.