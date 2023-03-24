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Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. Фото | Фото: facebook.com/zuck
24.03.2023 23:17 Раиса Вовк

Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. Фото

Основатель и руководитель Meta Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Известно, что его 37-летняя супруга Присцила Чан родила девочку сегодня, 24 марта. Он также признался, какое имя носит его новорожденная малышка.

"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты - маленькое благословение", - написал он.

Также американский миллиардер сопроводил радостную новость фотографиями новорожденной дочки и своей возлюбленной.

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