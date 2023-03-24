



Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. Фото

Основатель и руководитель Meta Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Известно, что его 37-летняя супруга Присцила Чан родила девочку сегодня, 24 марта. Он также признался, какое имя носит его новорожденная малышка.



"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты - маленькое благословение", - написал он.



Также американский миллиардер сопроводил радостную новость фотографиями новорожденной дочки и своей возлюбленной.



