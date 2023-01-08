



Мария Шукшина мстит Алле Пугачевой

После отъезда Алла Пугачева стала получать резкие послания в свой адрес. Певица решила ответить так же хлестко, назвав хейтеров холопами и рабами.



Особенно остро воспринимает слова уехавших звезд о россиянах Мария Шукшина. Актриса дала жесткий ответ артистам, которые критикуют политику страны. Досталось и Алле Борисовне за слова о холопах.



«Я не подам руки ни Пугачевой, ни Галкину, ни Макаревичу за их позицию к собственной стране, в которой они стали известными людьми. Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность. Пугачева назвала российских зрителей „холопами, которые превратились в рабов“. А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит. Поэтому она и не собирается возвращаться в Россию», — делится мнением Мария.