



Марина Максимилиан: я не имею отношения к "лохотрону похудания"





Певица Марина Максимилиан заявила, что она, сама того не ведая, стала “лицом” рекламы средств для похудения, и призвала общественность не верить упомянутым публикациям. Около полугода назад певица Мири Месика и актриса Ноа Колер также стали жертвами подобного мошенничества.



На своей странице в Facebook Максимилиан сообщила, что за последние дни она получила десятки обращений от людей, увидевших ее лицо в рекламе той же продукции, некоторые из них даже просили ее приобрести, а когда не получили, поняли, что это был лохотрон.



Реклама продукта в Facebook опубликована под именем пользователя Healthy Store и предлагает "1 жвачку в день со 100-процентным результатом", а также публикует пост якобы из профиля певицы, в котором написано, что она "похудела на 30 килограммов".



В видеоролике Максимилиан предостерегает от приобретения этой продукции и сообщает, что дело передано в полицию Израиля. "Это продукт, о котором я никогда в жизни не слышала, поэтому первое - не подходите к нему, не покупайте, мы понятия не имеем, что там внутри", - сказала певица.



"Мы вступаем в эпоху, когда технологии могут навредить нам, поэтому давайте тщательно проверять то, что мы покупаем, потому что даже видео, которое кажется абсолютно реальным, может оказаться ложью", - добавила певица.

