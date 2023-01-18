



Марго Робби рассказала о "генитальной комнате" на съемках "Волк с Уолл-стрит"

Актриса Марго Робби раскрыла некоторые секреты со съемок популярного фильма "Волк с Уолл-стрит".



Ведущие спросили у Робби трудно ли найти актрис с подходящим телосложением для съемок обнаженных и постельных сцен.



По словам звезды, у продюсеров всегда был запасной план - закулисная "генитальная комната". Об этом сообщает Daily Star.



"У них есть штуки, называемые меркинами, что-то вроде парика для гениталий. Я помню, для "Волка с Уолл-стрит" была целая комната меркинов", - рассказала Марго Робби.