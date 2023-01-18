Новости » Life Style
Марго Робби рассказала о "генитальной комнате" на съемках "Волк с Уолл-стрит"
18.01.2023 20:15 Ольга Белозерова

Марго Робби рассказала о "генитальной комнате" на съемках "Волк с Уолл-стрит"

Актриса Марго Робби раскрыла некоторые секреты со съемок популярного фильма "Волк с Уолл-стрит".

Ведущие спросили у Робби трудно ли найти актрис с подходящим телосложением для съемок обнаженных и постельных сцен.

По словам звезды, у продюсеров всегда был запасной план -  закулисная "генитальная комната". Об этом сообщает Daily Star.

"У них есть штуки, называемые меркинами, что-то вроде парика для гениталий. Я помню, для "Волка с Уолл-стрит" была целая комната меркинов", - рассказала Марго Робби.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы