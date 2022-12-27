



Мандариновый Новый год

С чего начинается новогоднее настроение? Конечно, со знакомого всем с детства запаха мандаринов!



Мандариновый Новый Год в ресторане Baba Yaga – это полное музыкальное и гастрономическое погружение в атмосферу лучшего в мире праздника!



В этом году за успех радостного погружения и благополучного всплытия в Baba Yaga отвечает бравая команда профессионалов. Ведущий вечера, звезда 9-го канала, Борис Белодубровский, проведет гостей через бурные воды праздника, блистательный Дан Розин, один из лучших вокалистов Израиля, победитель конкурса «Новая волна-2018», создаст правильный музыкальный фон и настроение, сумасшедшая группа Funky Factory унесет вас (организаторы затрудняются сказать, куда, но точно в прекрасное далеко) лучшими мировыми танцевальными хитами!







Ди-джей Angus и его дрессированные, специально обученные миксы закрутят всех в нужном направлении, а Дед Мороз и СнегурочкИ – не спрашивайте, почему снежная внучка будет не в гордом одиночестве, приходите и сами все увидите!



Помимо всех вышеперечисленных, вас встретят специально приглашенные иностранные гости – легендарные Mr. Jameson, Johnny Walker и madam Beluga!



На вопрос, будут ли подарки и сюрпризы, ответ утвердительный. Более того, некоторые можно будет выпить на месте.

Танцы до утра, лучшие из которых попадут в наш и ваш Инстаграм!



Новый год в Baba Yaga – это, как праздник с друзьями дома. Только в ресторане и лучше.



P.S. Приготовьте список новогодних желаний – исполнение мы берем на себя)))



Вход со своими мандаринами запрещен!

Ул. ХаЯркон, 12, Тель-Авив.

Заказ столиков по телефону: 03-517-5179.



*На правах рекламы