Новости » Life Style
Мама Бена Аффлека попала в больницу
20.08.2022 18:18 Ольга Белозерова

Мама Бена Аффлека попала в больницу

Машина скорой помощи была замечена возле дома актера Бена Аффлека в Джорджии.

Скорая помощь доставила пациента в больницу в районе Саванны, сообщает People. На фотографиях видно, как машина скорой помощи выезжает из дома, а машина Аффлека следует за ней.

Другая серия фото показывает, как мама Бена Аффлека покидает больницу в инвалидном кресле. Что случилось, не уточняется.

Мама Аффлека попала в больницу накануне большого торжества по случаю свадьбы актера с Дженнифер Лопес. Как сообщалось ранее, на праздник была приглашена и бывшая супруга Бена Аффлека, но она отказалась от участия в мероприятии. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы