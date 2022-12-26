



Мало денег подарили. Российская порноактрисса жалуется на родителей

Российская порноактриса Ангелина Дорошенкова (Ally Breelsen) рассказала в Twitter, что обижена на родителей, которые подарили ей на свадьбу 80 тысяч рублей.



Звезда секс-роликов ожидала, что родственники подарят ей больше денег.



«Я не знаю, как справиться с обидой на родителей. На свадьбу они подарили мне 80 к. Вчера пришла к ним в гости, у них новый матрас за 70 к, новый телефон у мамы и наушники в общем на 150 к. Я рада, что они что-то себе позволяют. Но, сука, у дочери была свадьба!» — написала актриса в соцсетях.



Ангелина также добавила, что она «вся в кредитах». Ниже она написала, родители должны помогать детям. По ее словам, родители могли подарить ей на торжество полмиллиона рублей.