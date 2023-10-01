



Маленький секрет женской энергии: новая коллекция Jack Kuba

Сеть элитного нижнего белья Jack Kuba представляет новую осенне-зимнюю коллекцию. Это квинтэссенция французской роскоши и безупречного вкуса, это идеальный европейский стиль и новый уровень любви к себе. Все комплекты в коллекции с идеальной посадкой, они сделают грудь выразительной и обеспечат потрясающий комфорт.



Страсть и романтика, дерзость и застенчивость, эмоции и сдержанность... новая коллекция Jack Kuba, это не просто коллекция нижнего белья, это история твоей женственности, история тебя – именно такой, какой тебе хочется видеть себя сегодня.



Возможно, сейчас тебе хочется почувствовать свою сексуальность и ты выберешь чувственное кружевное бра цвета бордо, пьянящее своей красотой, как хорошее вино.







Хочешь создать романтичную атмосферу, надень роскошный ажурный комплект цвета пыльной розы, нежный и смелый одновременно.



Или тебя ждет насыщенный рабочий день и в твоих приоритетах максимальный комфорт, поэтому выбор падет на модели без косточек, которые настолько удобны, что просто не ощущаются на теле.



А может быть, тебя настигла осенняя меланхолия и ты мечтаешь завернуться в плед в уютной, мягкой пижамке, которая будто ласкает твое тело и успокаивает душу.







В новой коллекции представлены актуальные чувственные фасоны, такие, как балконет, который снова в тренде, или бралетт, который в последние сезоны стали носить не только, как бюстгальтер, но и как топ; дерзкие и слегка провокативные контрастные модели, со вставками в виде кружев и цветов; смелые и пикантные полупрозрачные бра с ажурными узорами и элегантной сеточкой; комфортные модели без косточек , дарящие чувство свободы; трусы с высокой посадкой, актуальные, как никогда, и сексуальные модели с низкой посадкой; уютные пижамки, в которых приятно понежится в постели.







Выбор нижнего белья – это не просто очередная покупка, это своего рода сакральное действо, ведь от того, какое белье мы наденем утром, во многом будет зависеть то, как сложится наш день. Шикарное белье не только меняет внутреннее состояние, но способно изменять и некоторые жизненные события. В первую очередь потому, что оно дает стимул хорошо выглядеть - стильно одеться, эффектно накраситься, сделать укладку. Сексапильное и неощутимое на теле белье из новой коллекции Jack Kuba, прибавляет к ощущениям собственной хрупкости и уверенности миллион процентов. Эта коллекция станет идеальной составляющей вашего гардероба.







Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал на сайте сети на русском языке.





