



Малайзия передумала судиться с Meta из-за вредоносного контента

Малайзия может отказаться от плана подать в суд на материнскую платформу Facebook Meta после "позитивного" взаимодействия с фирмой по борьбе с вредоносным контентом на платформе социальных сетей, заявил в интервью в пятницу министр связи и мультимедиа Фахми Фадзил.



В прошлом месяце Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) заявила, что подаст в суд на Meta за неспособность принять меры против "нежелательного" контента, связанного с расой, королевской властью, религией, диффамацией, выдачей себя за другое лицо, онлайн-азартными играми и мошеннической рекламой.



Фахми сказал, что с тех пор Meta взяла на себя твердое обязательство сотрудничать с властями Малайзии, в том числе с регулирующим органом и полицией, для борьбы с такими сообщениями на своих платформах.



"Я не думаю, что на данный момент MCMC нужно возбуждать какие-либо судебные иски. Я думаю, что такой уровень сотрудничества очень позитивен", — сказал он, добавив, что правительство рассматривает такие меры, как штрафы против платформ социальных сетей, если они не будут бороться с вредоносным контентом.



Facebook является крупнейшей платформой социальных сетей в Малайзии, где, по оценкам, 60% из 33 миллионов человек в стране имеют зарегистрированную учетную запись.



Фахми отверг опасения, высказанные по поводу усиления правительственного контроля над онлайн-контентом, и отрицал отдачу приказов о закрытии нескольких связанных с оппозицией новостных сайтов и учетных записей в социальных сетях в последние недели.



По его словам, удаление, вероятно, было сделано в ответ на жалобы обычных пользователей на нарушение правил социальных сетей.



По словам Фахми, правительство не собиралось ограничивать свободу выражения мнений, но провело черту в отношении контента, затрагивающего расу, религию и королевскую власть.



"Те, кто кричат, говоря, что мы железная диктатура, я думаю, что они немного драматизируют", — сказал он.

