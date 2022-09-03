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Макаревича внесли в список "иноагентов" РФ
03.09.2022 06:22 Александр Юзовский

Макаревича внесли в список "иноагентов" РФ

Минюст РФ обновил реестр физлиц-"иноагентов", включив в него лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

В эфире телеканала "Дождь" музыкант заявил, что внесение его в список "иноагентов" не стало неожиданностью.

"Разумеется, это должно было произойти. Это уже такое условное словосочетание, что никакого первоначального смысла [не осталось]. Эти люди не "агенты", и они не "ино". Это просто те, кто власти не люб и не угоден. Это такое клеймо. Можно звезду шестиконечную желтую, можно вот это - сути это не меняет", - отметил Макаревич. 

Кроме него в список попали: журналистка Екатерина Гордеева, украинский журналист Дмитрий Гордон, соратник оппозиционного блогера Алексея Навального Иван Жданов, бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников. У всех в качестве источника финансирования указана Украина.

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