



Макаревича внесли в список "иноагентов" РФ

Минюст РФ обновил реестр физлиц-"иноагентов", включив в него лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича.



В эфире телеканала "Дождь" музыкант заявил, что внесение его в список "иноагентов" не стало неожиданностью.



"Разумеется, это должно было произойти. Это уже такое условное словосочетание, что никакого первоначального смысла [не осталось]. Эти люди не "агенты", и они не "ино". Это просто те, кто власти не люб и не угоден. Это такое клеймо. Можно звезду шестиконечную желтую, можно вот это - сути это не меняет", - отметил Макаревич.



Кроме него в список попали: журналистка Екатерина Гордеева, украинский журналист Дмитрий Гордон, соратник оппозиционного блогера Алексея Навального Иван Жданов, бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников. У всех в качестве источника финансирования указана Украина.