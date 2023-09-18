



Макаревич: из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у миллионов людей

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич в очередной раз осудил войну, которую развязала Россия против Украины, из-за которой теперь страдают сами россияне.



Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Влобушкинъ", обсуждая западные санкции.



"Одна страна вероломно напала на другую, и за это получила по башке – вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. "У нас умный царь, он решает". Вот он и дорешался. А теперь они сидят без лекарств", - сказал Макаревич.



По словам артиста, Владимир Путин пользуется огромной поддержкой в России, где его "очень любят", за что теперь и "отдуваются".



"Замечательно получилось, что из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей, а пара сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти, и это продолжается каждый день. Все хорошо? Еще раз. Кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал – тот неправ. И хватит п**здеть на эту тему", – отметил Макаревич.



